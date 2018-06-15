На допработы по улице Станиславского в Ростове потратят ещё 84 млн рублей



Реконструкция улицы Станиславского в Ростове поистине станет золотой. На работы уже потратили более миллиарда рублей, но городские власти решили вложить в ремонт ещё 84 миллиона.



Эти средства пойдут на укладку асфальта, прокладку коммуникаций, благоустройство и установку светофоров. В настоящее время МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» ищет подрядчика, который выполнит работы. Победитель аукциона станет известен 5 июля. С момента заключения контракта у компании будет 25 дней, чтобы выполнить ремонт.



Напомним, реконструкция улицы Станиславского началась в начале 2017 года. Работы должны были быть завершены к 1 июня. Однако подрядчик ОАО «ДРСУ» сорвал сроки. Сдачу перенесли на две недели, но и этого дополнительного времени не хватило. Ремонтные работы до сих пор идут на Станиславского. Между тем уже завтра, 17 июня, в Ростове пройдет первый матч чемпионата мира.