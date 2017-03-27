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На Дону женщина едва не погибла, оказавшись в разгар стихии на острове

На Дону женщина едва не погибла, оказавшись в разгар стихии на острове

В Ростовской области жительница Аксая едва не погибла, оказавшись в разгар стихии на Комсомольском острове. 28 марта в 19:55 о ЧП в поисково-спасательную службу сообщила дочь 40-летней женщины.

По словам девушки, её мать отправилась на остров, чтобы покормить питомцев. Уже много лет на дачном участке семья держит собак. Не испугавшись урагана, дончанка решила отправиться к животным на весельной лодке.

Вскоре женщина поняла, что у нее не получится самостоятельно добраться обратно. Волны в реке Дон усилились и достигли крайне опасной высоты. Более того - у аксайчанки заканчивалась зарядка на телефоне. О своей беде она сообщила дочери. Спустя несколько минут мобильный выключился.
- У нас не было возможности связаться с потерпевшей, - рассказали в аксайской ПСС во внутренних водах и территориальном море. - Специалисты практически вслепую отправились за ней на катере «Корвет».

Спасатели эвакуировали испуганную женщину с острова обратно в Аксай. В результате инцидента она не пострадала.

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