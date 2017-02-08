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На Дону зарегистрирован первый случай бешенства с начала года

На Дону зарегистрирован первый случай бешенства с начала года

На Дону зарегистрировали первый случай заболевания бешенством с начала 2017 года. Болезнь нашли у шакала, застреленного на территории Сандатовского охотхозяйства в Сальском районе Ростовской области. Сделано это было в рамках мониторингового исследования на особо опасные болезни животных.
- Сегодня из областной ветеринарной лаборатории пришел результат,- рассказали в Сальском филиале Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.- В документе говорится, что при люминесцентной микроскопии в образце был выявлен вирус бешенства,

В пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных отметили, что в ближайшее время на территории охотохозяйства, где жил больной зверь, будет наложен ветеринарный карантин, запрещающий охоту на два месяца.

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