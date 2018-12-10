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На Дону закрылись больше половины клиник пластической хирургии

На Дону закрылись больше половины клиник пластической хирургии
Фото: Plastic-surgeon.ru
В Ростовской области после введения нового стандарта закрылись больше половины клиник пластической хирургии.

Ещё по состоянию на 1 июля на Дону работали 39 клиник, а к 1 декабря их осталось всего 15. Напомним, что этим летом правительство России ужесточило требования к пластическим клиникам из-за участившихся смертельных случаев. Новые правила достаточно жестко регламентируют порядок оказания медицинских услуг. Так, клиники пластической хирургии должны иметь круглосуточный рентгенкабинет, отделение анестезиологии и реанимации, кабинет переливания крови, операционную и перевязочную.
- Все проверенные клиники не соблюдали новый стандарт оснащения медицинских кабинетов, - рассказала пресс-секретарь Росздравнадзора Ростовской области Елена Нечай. - Кроме того, в одной из организаций хранилось медицинское изделие со сроком годности до апреля 2011 года, а в другой - препарат со сроком до января 2016 года.

Ещё в одной клинике специалисты нашли незарегистрированные хирургические скальпели.

Сотрудники ведомства составили 44 протокола об административных правонарушениях на сумму более миллиона рублей.

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