На Дону закрылись больше половины клиник пластической хирургии



Фото: Plastic-surgeon.ru

В Ростовской области после введения нового стандарта закрылись больше половины клиник пластической хирургии.



Ещё по состоянию на 1 июля на Дону работали 39 клиник, а к 1 декабря их осталось всего 15. Напомним, что этим летом правительство России ужесточило требования к пластическим клиникам из-за участившихся смертельных случаев. Новые правила достаточно жестко регламентируют порядок оказания медицинских услуг. Так, клиники пластической хирургии должны иметь круглосуточный рентгенкабинет, отделение анестезиологии и реанимации, кабинет переливания крови, операционную и перевязочную.

- Все проверенные клиники не соблюдали новый стандарт оснащения медицинских кабинетов, - рассказала пресс-секретарь Росздравнадзора Ростовской области Елена Нечай. - Кроме того, в одной из организаций хранилось медицинское изделие со сроком годности до апреля 2011 года, а в другой - препарат со сроком до января 2016 года.



Ещё в одной клинике специалисты нашли незарегистрированные хирургические скальпели.



Сотрудники ведомства составили 44 протокола об административных правонарушениях на сумму более миллиона рублей.