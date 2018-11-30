На Дону захоронят 52 солдат, погибших во время войны



В Новошахтинске предадут земле останки 52 героев, павших во время Великой Отечественной войны. Церемония состоится 6 декабря в 11 часов около бывшей шахты «Несветаевская».



Полгода работники поискового объединения «Южный Рубеж» занимались разработкой территории. В конце мая 2018 года они нашли останки 52 бойцов. С 1941-го их тела находились в санитарном захоронении. Когда-то на этом месте располагался хирургический полевой военный госпиталь № 83.



Руководитель «Южного Рубежа» Роман Сизякин сообщил, что перед погребением состоится торжественное прощание с солдатами. Будут присутствовать представители организаций «Отечество», «Миус-фронт», «Южный Рубеж» и «Миусская высота». Также приедут воспитанники двух казачьих кадетских корпусов.



С погибшими достойно простятся в сопровождении военного оркестра.