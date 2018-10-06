На Дону задержали жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве коллеги



В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве коллеги в Севастополе. Мужчина более года находился в розыске.



13 мая 2017 года в одной из квартир дома на улице Надежды Краевой города Севастополя был обнаружен мёртвым 56-летний хозяин. На теле мужчины были множественные колото-резаные ранения. Следователи отработали круг общения погибшего и установили подозреваемого в его убийстве. Им оказался коллега по работе, с которым погибший трудился в фирме по установке пластиковых окон. Как стало известно, во время застолья между приятелями завязалась ссора, завершившаяся поножовщиной.

- Злоумышленник успел уехать из Севастополя, он был объявлен в розыск, - рассказали в следственном управлении по городу Севастополю. - Накануне подозреваемый был задержан в Ростовской области и этапирован в Севастополь – по месту совершения преступления.



Задержанный написал явку с повинной. Во время следственного эксперимента на месте происшествия он рассказал и показал, как совершал убийство.



Мужчина заключен под стражу.