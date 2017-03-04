На Дону задержали поджигателя мотоцикла





В Ростовской области задержали поджигателя. 56-летний мужчина устроил поджог мотоцикла жителя Волгодонска.



Возгорания двухколёсного транспортного средства произошло в одном из жилых дворов в сентябре прошлого года. Когда прибывшие пожарные потушили огонь, выяснилось, что мотоцикл загорелся в результате поджога. Сумма ущерба составила более 150 тыс. руб.



Несколько месяцев понадобилось полицейским, чтобы найти поджигателя. 3 марта правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Как установили полицейские, с владельцем мотоцикла он знаком не был, а поджог совершил из хулиганских побуждений.

- В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории города Волгодонска, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи, совершенные в других регионах страны.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Он заключен под стражу.

