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На Дону задержали подозреваемого во взломе банкомата с помощью сварочного оборудования

На Дону задержали подозреваемого во взломе банкомата с помощью сварочного оборудования

В Ростовской области задержали подозреваемого во взломе банкомата в Сальском районе в мае 2015 года.

Мужчина, повредив входную дверь, проник в сервисную зона банкомата одного из магазинов Сальска. С помощью сварочного оборудования он отключил устройство, в котором на тот момент находилось более миллиона рублей. Как только терминал был отключен, сигнал об этом поступил сотрудникам частного охранного предприятия, которые обратились в полицию. Сработавшая сигнализация спугнула грабителя и он скрылся с места преступления.
- Мужчина был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативных мероприятий, он был задержан на территории Ростовской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Задержанным оказался 33-летний безработный местный житель.

В настоящее время в отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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