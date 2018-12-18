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На Дону задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании в соседнем регионе

На Дону задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании в соседнем регионе
Подозреваемый в изнасиловании 33-летней женщины в Воронежской области, скрывался на Дону.

На днях 46-летнего Вячеслава Мигитина задержали в Ростовской области. Злоумышленника передали органам следствия в соседнем регионе.

Напомним, 10 декабря мужчина напал на свою жертву в городе Лиски. Угрожая женщине ножом, он изнасиловал её, после чего жестоко избил.

В отношении Мигитина было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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