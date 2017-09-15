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На Дону задержали мужчину, перевозившего почти 1,5 кг марихуаны

На Дону задержали мужчину, перевозившего почти 1,5 кг марихуаны
В Ростовской области на трассе Ростов - Ставрополь задержали мужчину, перевозившего почти 1,5 кг марихуаны.

На 52-м километре автодороги сотрудники ГИБДД остановили «Рено Логан», которым управлял 42-летний мужчина. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике несколько кустов растений зеленого цвета. В салоне сотрудники полиции нашли картонную коробу и газетный сверток с растительной массой.
- Согласно заключению эксперта изъятые вещества являются наркотическим средством – марихуаной общей массой более 1,3 килограмма, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении задержанного водителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

На Дону задержали мужчину, перевозившего почти 1,5 кг марихуаны

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