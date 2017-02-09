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На Дону задержали мошенниц, обворовывавших пенсионерку под предлогом продажи мёда

На Дону задержали мошенниц, обворовывавших пенсионерку под предлогом продажи мёда

В Ростовской области задержали мошенниц, обманувших пенсионерку под предлогом продажи мёда.

В отдел полиции Веселовского района позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что две незнакомки, представившись сотрудниками пенсионного фонда, пытались попасть в её дом под предлогом продажи меда. Отказалась от покупки товара, дончанка обратилась в полицию.
- Полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказалась женщины 26-ти и 48-ми лет. Их доставили в дежурную часть, где была установлена причастность подозреваемых к совершению мошенничества, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что в декабре прошлого года женщины также, представившись сотрудниками госучреждения, проникли в дом пенсионерки под предлогом продажи меда. Пока женщина искала тару для продукта, они похитили 11 тыс. руб.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время выясняется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

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