Авторизация

Регистрация
  • USD 57.44
  • EUR 64.28
Новости

Общество

0

На Дону задержали банду налётчиков, похитивших более 10 млн рублей

На Дону задержали банду налётчиков, похитивших более 10 млн рублей

В Ростовской области задержали банду грабителей, совершавших вооружённые налёты на финансовые организации и ювелирный магазин.

Группировку из трёх человек организовал житель Ростова. Мужчины приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы и совершили пять вооруженных нападений на финансовые организации и ювелирный магазин.
- Подозреваемые под видом клиентов посещали различные учреждения, собирая информацию об охране и системе сигнализации, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Позже, скрыв лица черными масками и угрожая оружием персоналу и посетителям, они забирали из кассы деньги и скрывались с места преступления на автомобиле.

Налётчики похитили более 10 млн рублей. В отношении участников и организатора вооруженной банды возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.