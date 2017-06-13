На Дону задержали банду налётчиков, похитивших более 10 млн рублей





В Ростовской области задержали банду грабителей, совершавших вооружённые налёты на финансовые организации и ювелирный магазин.



Группировку из трёх человек организовал житель Ростова. Мужчины приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы и совершили пять вооруженных нападений на финансовые организации и ювелирный магазин.

- Подозреваемые под видом клиентов посещали различные учреждения, собирая информацию об охране и системе сигнализации, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Позже, скрыв лица черными масками и угрожая оружием персоналу и посетителям, они забирали из кассы деньги и скрывались с места преступления на автомобиле.



Налётчики похитили более 10 млн рублей. В отношении участников и организатора вооруженной банды возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.



