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На Дону за жестокое убийство соперницы осудят женщину и двух её подельников

На Дону за жестокое убийство соперницы осудят женщину и двух её подельников

В городе Красный Сулин Ростовской области завершили расследование жестокого убийства местной жительницы.

Обгоревшее тело 40-летней женщины обнаружили утром 4 февраля 2016 года на грунтовой дороге между трассой М-4 «Дон» и железнодорожной станцией «Лесостепь». Личность погибшей была установлена в течение суток.

Как выяснилось, трое мужчин насильно посадили в автомобиль жительницу Красносулинского района, вывезли её в безлюдное место, где жестоко избили. Нападавшие наносили удары руками, ногами и палками. После этого они привязали потерпевшую автомобильным тросом к задней части автомобиля и протащили по земле несколько метров. Женщина скончалась на месте преступления, после чего ее тело облили горючей жидкостью и подожгли.
- По подозрению в жестоком убийстве были задержаны трое человек - 40-летняя жительница района и двое ее сообщников 23 и 33 лет. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Убийство», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. – В настоящее время уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения.

По информации источника, причиной жестокой расправы стала ревность. Подозреваемая приревновала своего мужа к погибшей женщине.

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