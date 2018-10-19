На Дону за сбыт наркотиков осудили уборщицу кадетского корпуса



В Ростовской области вынесли приговор женщине, трудившейся уборщицей в Аксайском казачьем кадетском корпусе. Учебное заведение расположено в посёлке Рассвет под Ростовом.



Суд признал обвиняемую виновной в сбыте наркотиков. В июне 2017 года Марина О. продала крупную партию запрещенных веществ. Через два месяца её задержали полицейские рядом с кадетским корпусом. Во время обыска правоохранители нашли у неё наркотики.



Дело рассматривалось в Аксайском районном суде. Решение озвучили 22 октября.

- Женщину признали виновной по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе суда.



Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.