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На Дону за сбыт наркотиков осудили уборщицу кадетского корпуса

На Дону за сбыт наркотиков осудили уборщицу кадетского корпуса
В Ростовской области вынесли приговор женщине, трудившейся уборщицей в Аксайском казачьем кадетском корпусе. Учебное заведение расположено в посёлке Рассвет под Ростовом.

Суд признал обвиняемую виновной в сбыте наркотиков. В июне 2017 года Марина О. продала крупную партию запрещенных веществ. Через два месяца её задержали полицейские рядом с кадетским корпусом. Во время обыска правоохранители нашли у неё наркотики.

Дело рассматривалось в Аксайском районном суде. Решение озвучили 22 октября.
- Женщину признали виновной по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе суда.

Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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