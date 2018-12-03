На Дону за неделю резко выросли цены на овощи



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В Ростовской области резко подскочили в цене овощи. Увеличилась стоимость и ряда других продуктов. Об изменении цен с 26 ноября по 3 декабря сообщили в Ростовстате.



Так, за истекшую неделю на 5,5% подорожала капуста. В Ростовской области её цена сейчас в среднем составляет 25 рублей за килограмм. На 3% выросла стоимость репчатого лука и составила 22 рубля. Килограмм картофеля на Дону сегодня можно купить за 23 рубля килограмм, это на 2,4% выше, чем на прошлой неделе.



На 2,5% подорожали яйца. Десяток уже стоит почти 60 рублей.



Практически не изменилась цена на колбасы, сметану, твердый сыр и морковь. Процент подорожания составил от 0,1 до 0,2.



Прежней осталась цена на маргарин (порядка 115 рублей за килограмм) и гречку (около 36 рублей).