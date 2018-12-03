Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону за неделю резко выросли цены на овощи

На Дону за неделю резко выросли цены на овощи
Фото: Newsnn.ru
В Ростовской области резко подскочили в цене овощи. Увеличилась стоимость и ряда других продуктов. Об изменении цен с 26 ноября по 3 декабря сообщили в Ростовстате.

Так, за истекшую неделю на 5,5% подорожала капуста. В Ростовской области её цена сейчас в среднем составляет 25 рублей за килограмм. На 3% выросла стоимость репчатого лука и составила 22 рубля. Килограмм картофеля на Дону сегодня можно купить за 23 рубля килограмм, это на 2,4% выше, чем на прошлой неделе.

На 2,5% подорожали яйца. Десяток уже стоит почти 60 рублей.

Практически не изменилась цена на колбасы, сметану, твердый сыр и морковь. Процент подорожания составил от 0,1 до 0,2.

Прежней осталась цена на маргарин (порядка 115 рублей за килограмм) и гречку (около 36 рублей).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.