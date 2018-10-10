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На Дону выявили бешенство у шакала

На Дону выявили бешенство у шакала
В Ростовской области ветеринары выявили бешенство у шакала.

Во время плановых мероприятий по регулированию численности диких плотоядных животных были добыты четыре головы шакала. Во время лабораторного исследования у одного из них выявили бешенство.

Сейчас в Веселовском районе, где было обнаружено заражённое животное, проводятся специальные мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции. Также обследуется близлежащий населенный пункт – Насосная станция.
- В течение 2018 года для профилактики бешенства диких животных в местах их обитания ветврачи вместе с охотпользователями разложили 23 300 доз приманок с оральной вакциной против бешенства, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Охват вакцинацией составил 120 тысяч гектаров.

В ведомстве также отметили, что случай бешенства, зафиксированный в Веселовском районе, стал девятым выявленным в Ростовской области с начала 2018 года. Среди шакалов этот случай второй.

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