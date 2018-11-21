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На Дону выросла стоимость продуктовой корзины

На Дону выросла стоимость продуктовой корзины
Стоимость минимального набора продуктов снова выросла на Дону. В октябре в Ростовской области ее цена установилась на уровне 3 506,28 рубля. Это на 0,6% выше, чем в прошлом месяце и почти на 3,5% больше по сравнению с декабрём прошлого года. Такие данные приводит Ростовстат.

В целом по России стоимость продуктовой корзины снизилась на 0,2%. Самые высокие цены на продукты зафиксированы в Севастополе. Там цена продуктового набора составляет 4 273 рублей.

Самая низкая стоимость минимального продуктового набора отмечена в Волгоградской области - 3 468 рублей.

Напомним, продуктовая корзина – это минимальный набор продуктов, необходимых среднестатистическому россиянину на один месяц, чтобы сохранить здоровье и вести нормальную жизнь. Понятие было введено для оценки стоимости прожиточного минимума в России.

В минимальный продуктовый набор входят говядина, свинина, курица, рыба, масло, сметана, творог, яйца, хлеб и другие продукты.

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