На Дону выросла стоимость продуктовой корзины



Стоимость минимального набора продуктов снова выросла на Дону. В октябре в Ростовской области ее цена установилась на уровне 3 506,28 рубля. Это на 0,6% выше, чем в прошлом месяце и почти на 3,5% больше по сравнению с декабрём прошлого года. Такие данные приводит Ростовстат.



В целом по России стоимость продуктовой корзины снизилась на 0,2%. Самые высокие цены на продукты зафиксированы в Севастополе. Там цена продуктового набора составляет 4 273 рублей.



Самая низкая стоимость минимального продуктового набора отмечена в Волгоградской области - 3 468 рублей.



Напомним, продуктовая корзина – это минимальный набор продуктов, необходимых среднестатистическому россиянину на один месяц, чтобы сохранить здоровье и вести нормальную жизнь. Понятие было введено для оценки стоимости прожиточного минимума в России.



В минимальный продуктовый набор входят говядина, свинина, курица, рыба, масло, сметана, творог, яйца, хлеб и другие продукты.