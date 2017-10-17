На Дону вырастит налог на водный транспорт



В Ростовской области в 2018 году вырастит налог на водный транспорт. Об этом сообщил председатель донского Законодательного собрания Александр Ищенко во время заседания регионального парламента 18 октября.



По словам спикера, в настоящее время для владельцев моторных лодок, катеров, яхт и гидроциклов действуют пониженные ставки. В следующем, 2018 году, ситуация кардинально изменится. Ставки по налогу изменятся до максимально допустимых. По предварительным расчетам, повышение налога на водный транспорт принесёт в областной бюджет дополнительно 21 млн руб.



Для сравнения, сейчас в Ростовской области ставка на водный транспорт мощностью до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) составляет 15 рублям с каждой л.с., свыше 100 лошадиных сил – 100 рублям. Размер налога на яхту составляет от 30 до 200 рублей в зависимости от мощности мотора, за гидроцикл – от 125 до 250 рублей.



С 2018 года владельцы водного транспорта будут вынуждены платить в два раза больше. Сейчас же обладатели гидроциклов предпочитают не регистрировать свои транспортные средства, так как при действующих ставках оплатить штрафы дешевле, чем платить налог.