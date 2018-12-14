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На Дону вынесли приговор мужчине, организовавшему нападение на зятя

На Дону вынесли приговор мужчине, организовавшему нападение на зятя
Фото: Kuznya.info
В Ростовской области вынесли приговор исполнителю и организатору нападения на мужчину, который приходился зятем последнему. Случай произошёл в Усть-Донецком районе. Приятели Пих и Скакунов обвинялись по статье «Разбой, совершенный группой лиц».

Скакунов жил вместе с сестрой и её мужем. В июне он рассказал своему товарищу Пиху, что зять обижает сестру, и попросил помочь его проучить. Скакунов предложил ворваться в дом, избить родственника и забрать его деньги. По словам инициатора нападения, его зять как раз продал корову и заработал восемь тысяч рублей. Эти сумму Скакунов обещал поделить на двоих.

Обсудив всё, мужчины перешли к действиям. Пих повязал на лицо майку и отправился к дому Скакунова. Взяв палку, он разбил окна. На шум вышел зять Скакунова. Пих ударил его наполненной пластиковой бутылкой по лицу, после чего стал избивать деревянной палкой по лицу и груди. Мужчине удалось вырваться и забежать в дом, закрыв дверь. Нападавший сначала попытался ворваться внутрь, но когда у него не получилось, он обошёл здание с другой стороны и начал бить палкой по окнам. В это время потерпевшему удалось сбежать, но Пих догнал его. Он несколько раз ударил мужчину. В результате потерпевший упал на землю. Тогда Пих придавил его горло палкой и стал требовать деньги. Потерпевший отвел налетчика в дом и отдал 2 500 рублей. Но тот продолжил избивать мужчину, требуя большую сумму.

Всё это время в доме находился Скакунов. Чтобы отвести подозрения от приятеля, Пих несколько раз ударил его палкой.

Потерпевший получил ссадины и кровоподтеки. Травмы, к счастью, не представляли угрозы для жизни.

Усть-Донецкий районный суд признал Скакунова и Пиха виновными. Организатор нападения Скакунов получил три года колонии общего режима. Исполнителя Пиха суд приговорил к четырём годам колонии строгого режима.

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