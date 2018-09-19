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На Дону вынесли приговор матери, задушившей во сне своего ребенка

На Дону вынесли приговор матери, задушившей во сне своего ребенка
В Ростовской области суд вынес приговор 32-летней жительнице Боковского района, обвиняемой в смерти ребёнка.

28 мая этого года после кормления своего новорожденного сына женщина заснула вместе с ним на диване. Своим телом она перекрыла рот и нос малышу, лишив возможности дышать.
- В соответствии с заключением эксперта смерть ребенка наступила от механической асфиксии в результате нарушения внешнего дыхания, - рассказали в следственном управлении СКР Ростовской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На днях дело было рассмотрено в суде. Приговором суда жительнице Ростовской области назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

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