На Дону вынесли приговор матери, задушившей во сне своего ребенка



В Ростовской области суд вынес приговор 32-летней жительнице Боковского района, обвиняемой в смерти ребёнка.



28 мая этого года после кормления своего новорожденного сына женщина заснула вместе с ним на диване. Своим телом она перекрыла рот и нос малышу, лишив возможности дышать.

- В соответствии с заключением эксперта смерть ребенка наступила от механической асфиксии в результате нарушения внешнего дыхания, - рассказали в следственном управлении СКР Ростовской области.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На днях дело было рассмотрено в суде. Приговором суда жительнице Ростовской области назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.