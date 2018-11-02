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На Дону вынесли приговор бизнесмену, убившему свою любовницу Марию Лыткину

На Дону вынесли приговор бизнесмену, убившему свою любовницу Марию Лыткину

В Ростовской области вынесли приговор 32-летнему бизнесмену Александру Никифорову, убившему свою любовницу Марию Лыткину. Аксайский районный суд огласил решение 6 ноября.

Напомним, 25-летняя ростовчанка Мария Лыткина пропала 18 апреля 2018 года. Посреди рабочего дня она вышла из спа-салона на улице Красноармейской, где работала администратором, и бесследно пропала. Коллегам она сказала, что её ждёт курьер, который должен ей что-то передать. Но обратно девушка так и не вернулась.

Марию тут же начали искать. Слишком подозрительным было её исчезновение. К розыску подключилась полиция. Правоохранители проверили записи с уличных камер видеонаблюдения. Выяснилось, что девушка села в белую «Тойоту» и уехала. Вскоре был установлен владелец иномарки. Им оказался предприниматель Александр Никифоров, с которым девушку связывали романтические отношения. При этом у мужчины были жена и трое детей.

На Дону вынесли приговор бизнесмену, убившему свою любовницу Марию Лыткину
Мария Лыткина

По версии следствия, после расставания Мария стала шантажировать бывшего любовника тем, что расскажет об их отношениях супруге. Но мужчина не поддался на шантаж, и ростовчанка перешла от угроз к действию. Об отношениях она рассказала жене предпринимателя, после чего продолжала отправлять ей скриншоты своей переписки с Александром.

18 апреля Никифоров попытался ещё раз уладить отношения с бывшей любовницей. Зная, что девушка не захочет с ним видеться, он обманом выманил её с работы.

В машине между молодыми людьми завязалась ссора. Мужчина выехал за город и направился в сторону станицы Старочеркасской. Миновав гольф-клуб в Аксайской районе, он остановил машину. На улице бывшие любовники продолжили ругаться. В какой-то момент Никифоров выхватил нож, который находился у него на ремне, и нанёс девушке 18 ударов в область шеи и груди. Когда он понял, что Мария мертва, он сбросил её тело в овраг, присыпал землёй и уехал.
- Суд признал Никифорова виновным в совершении преступления, - рассказали в Аксайском районном суде. - Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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