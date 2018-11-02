На Дону вынесли приговор бизнесмену, убившему свою любовницу Марию Лыткину





В Ростовской области вынесли приговор 32-летнему бизнесмену Александру Никифорову, убившему свою любовницу Марию Лыткину. Аксайский районный суд огласил решение 6 ноября.



Напомним, 25-летняя ростовчанка Мария Лыткина пропала 18 апреля 2018 года. Посреди рабочего дня она вышла из спа-салона на улице Красноармейской, где работала администратором, и бесследно пропала. Коллегам она сказала, что её ждёт курьер, который должен ей что-то передать. Но обратно девушка так и не вернулась.



Марию тут же начали искать. Слишком подозрительным было её исчезновение. К розыску подключилась полиция. Правоохранители проверили записи с уличных камер видеонаблюдения. Выяснилось, что девушка села в белую «Тойоту» и уехала. Вскоре был установлен владелец иномарки. Им оказался предприниматель Александр Никифоров, с которым девушку связывали романтические отношения. При этом у мужчины были жена и трое детей.





Мария Лыткина



По версии следствия, после расставания Мария стала шантажировать бывшего любовника тем, что расскажет об их отношениях супруге. Но мужчина не поддался на шантаж, и ростовчанка перешла от угроз к действию. Об отношениях она рассказала жене предпринимателя, после чего продолжала отправлять ей скриншоты своей переписки с Александром.



18 апреля Никифоров попытался ещё раз уладить отношения с бывшей любовницей. Зная, что девушка не захочет с ним видеться, он обманом выманил её с работы.



В машине между молодыми людьми завязалась ссора. Мужчина выехал за город и направился в сторону станицы Старочеркасской. Миновав гольф-клуб в Аксайской районе, он остановил машину. На улице бывшие любовники продолжили ругаться. В какой-то момент Никифоров выхватил нож, который находился у него на ремне, и нанёс девушке 18 ударов в область шеи и груди. Когда он понял, что Мария мертва, он сбросил её тело в овраг, присыпал землёй и уехал.

- Суд признал Никифорова виновным в совершении преступления, - рассказали в Аксайском районном суде. - Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.