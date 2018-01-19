На Дону впервые за три года зафиксировано острое инфекционное заболевание птиц – орнитоз





В Ростовской области впервые за три года выявлено острое инфекционное заболевание общее для птиц и людей – орнитоз. Случай зафиксирован в поселке Каменоломни Октябрьского района.



В Ростовскую областную ветеринарную лабораторию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что в течение нескольких дней по неизвестным причинам погибли восемь обитателей его голубятни. Ветеринарные специалисты провели исследования и выявили у голубя николаевской породы орнитоз.

- Это заболевание опасно не только для птиц, но и для людей, которые ухаживают за пернатыми или контактируют с их мясом, - рассказали в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.



На подворье, где содержалась птица, наложен карантин. Чтобы не допустить распространение болезни, во дворе и в месте содержания птицы провели полную дезинфекцию.



Специалисты отмечают, что вирус орнитоза, или «болезни попугаев», способен выживать во внешней среде до трёх недель. При попадании в организм человека он вызывает лихорадку, интоксикацию, может поразить лёгкие, нервную систему, печень, селезенку и даже привести к летальному исходу. Чаще всего переносчиками вируса являются птицы: на селе – утки, индейки; в городе – попугаи, канарейки и голуби.



С 2015 года это первый зафиксированный случай заболевания орнитозом в Ростовской области.