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На Дону военнослужащего осудили за самовольный отпуск в Крыму

На Дону военнослужащего осудили за самовольный отпуск в Крыму
Фото: Juicyecumenism.com

В Ростовской области вынесли приговор молодому человеку, проходившему службу по контракту в воинской части посёлка Персиановского под Новочеркасском. Военнослужащий осуждён за дезертирство.

В июле текущего года парень организовал себе самовольный отпуск. Без разрешения он отправился в гости к родственникам в Крым. Отдых продлился с 5 июля по 3 августа. После возвращения солдата в часть в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца».

Дело молодого человека рассматривал Новочеркасский гарнизонный военный суд.
- Учитывая, что подсудимому не может быть назначено наказание в виде ограничения по военной службе и лишения свободы, так как отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд пришел к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части, - сообщили в гарнизонном суде.

В дисбате молодой человек проведёт один год. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства - чистосердечное раскаяние осужденного и полное признание им вины.

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