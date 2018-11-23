На Дону военнослужащего осудили за самовольный отпуск в Крыму



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В Ростовской области вынесли приговор молодому человеку, проходившему службу по контракту в воинской части посёлка Персиановского под Новочеркасском. Военнослужащий осуждён за дезертирство.



В июле текущего года парень организовал себе самовольный отпуск. Без разрешения он отправился в гости к родственникам в Крым. Отдых продлился с 5 июля по 3 августа. После возвращения солдата в часть в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца».



Дело молодого человека рассматривал Новочеркасский гарнизонный военный суд.

- Учитывая, что подсудимому не может быть назначено наказание в виде ограничения по военной службе и лишения свободы, так как отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд пришел к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части, - сообщили в гарнизонном суде.



В дисбате молодой человек проведёт один год. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства - чистосердечное раскаяние осужденного и полное признание им вины.