На Дону в выходные ожидается резкое ухудшение погодных условий





В Ростовской области в выходные ожидается резкое ухудшение погодных условий.



По данным Росгидромета, с 4 по 6 февраля но всей территории региона, в том числе в Ростове-на-Дону, начиная с западных районов, и с дальнейшим распространением на остальную часть, ожидается выпадение снега, мокрого снега, по южной половине с дождём.



Днём 4 и в ночь на 5 февраля по северной половине области местами сильный снег, метель, с ухудшением видимости до 500-1000 метров, на дорогах возможны снежные заносы. По южной половине и в центральных районах области - туманы, гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с, при порывах до 13-18 м/с.

- В связи с ожидаемыми погодными условиями, прогнозируется вероятность нарушений электроснабжения, жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектов, повреждения крыш домов и слабо закреплённых конструкций, нарушения в работе всех видов транспорта, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.



На дорогах области могут возникнуть заторы в результате дорожно-транспортных происшествий из-за метели, тумана, гололедицы, снежных заносов.



В спасательном ведомстве также сообщили, что для оперативного реагирования на возможные происшествия, вызванные непогодой и оказания помощи водителям, на участках трасс М-4 «Дон» и М-21 в Морозовском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском, Неклиновском районах будут дежурить пять мобильных пунктов обогрева, с привязкой к участкам дорог, где возможно ухудшение обстановки. Кроме того мобильные пожарно-спасательные группы будут патрулировать закрепленные участки.



По информации синоптиков, ухудшение погоды связано с влиянием циклона и атмосферных фронтов с запада.



В экстренных ситуациях следует звонить по телефону «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.