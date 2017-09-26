На Дону в ближайшие дни ожидаются заморозки



В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются заморозки.



По информации Ростовского гидрометцентра, днём 28 сентября на Дону +12...+17 градусов. Ночью температура опустится до 0 градусов, в ряде районов - до -2.



Начиная с 28 сентября, в области ожидается резкое похолодание. В южных районах температура опустится к концу недели до +14 градусов, в северных – до +12 градусов. При этом сохранится переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с.



В Ростове в четверг +15 градусов, в пятницу – +16. В выходные прогнозируется похолодание до +13...+14 градусов. Осадков не ожидается.