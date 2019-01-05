На Дону узаконили повышение тарифов на ОСАГО



В Ростовской области и других регионах начали действовать новые тарифы на ОСАГО. Указанием Центрального банка Российской Федерации тарифный коридор вырос на 20 процентов 9 января.



Так, диапазон ставок базового тарифа для легковых машин физических лиц повысился с 3432-4118 рублей до 2746-4942 рубля, для владельцев мотоциклов и мотороллеров до 694-1047 рублей, для легковых авто юридических лиц до 2058-2911 рублей и для таксистов до 4110-7399 рублей.



Также произошли изменения в системе коэффициентов «возраст-стаж». Теперь она делится на 58 категорий вместо четырех. Максимальный коэффициент для автомобилистов от 16 до 21 года увеличился с 1,8 до 1,87, а для водителей от 59 лет со стажем от шести лет соответствующая ставка уменьшилась до 0,93.



Как отмечают инициаторы реформы, главная цель нововведения — сделать страховые тарифы справедливее. Виновники аварий станут платить за страховку больше, а аккуратные автомобилисты — меньше.



Однако эксперты утверждают, что под предлогом расширения диапазона тарифов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств власти узаконили увеличение цен на ставки.



- Правительство разрешило страховым компаниям на законных основаниях повысить тарифы на 10 процентов, - подчеркнул ростовский автоюрист Эльдар Пенс. - Власти стимулируют страховой рынок. Так страховщики смогут зарабатывать больше денег со своих клиентов.



Эксперт уверен, что соответствующее нововведение приведет к ситуации, когда на рынке останутся только сильные страховые компании. Организации не будут устанавливать минимальные ставки, а наоборот воспользуются возможностью увеличить тарифы.



Планируется, что осенью 2019 года тарифный диапазон расширится на 30 процентов, а спустя год на 40 процентов.



