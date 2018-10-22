На Дону увеличилось число госпитализированных с ОРВИ



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В Ростовской области за неделю, с 15 по 21 октября, зарегистрировано более 12,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ.



По данным Роспотребнадзора Ростовской области, эпидемический порог в регионе не превышен. Между тем по сравнению с началом месяца увеличилось число госпитализированных с ОРВИ.

- По данным мониторинга, у 25 обследованных определены парагрипп, риновирусы и бокавирусы, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора.



В ведомстве напомнили, что основным путем передачи вируса гриппа является воздушно-капельный. Больной человек наиболее заразен для окружающих первые 3-4 дня болезни, хотя выделение вируса возможно на протяжении всего периода заболевания.