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На Дону увеличились тарифы на электроэнергию

На Дону увеличились тарифы на электроэнергию

В Ростовской области с 1 января 2019 года изменились тарифы на электроэнергию. Вопреки установленному правилу, энергетики не стали дожидаться июля.

Рост тарифа на полгода раньше положенного срока, в «ТНС» объяснили увеличением НДС с 18 до 20%. Так, уже за январь дончане будут платить за свет по новой цене. Для жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами, тариф увеличился на 6 копеек и в пределах соцнормы составил 3,89 рубля. За 1 кВт/ч, потребленный сверх нормы, теперь придётся заплатить на 9 копеек больше, а именно - 5,43 рублей.

Горожане, в квартирах которых установлены электроплиты, а также сельские жители в пределах соцнормы будут платить 2,72 руб. за кВт/ч. Тариф вырос на 4 копейки. Киловатты, потреблённые сверхнормы, будут оплачиваться по 3,80 руб. По сравнению с прошлым годом плата выросла на 6 копеек.

Как пояснили в «ТНС энерго» Ростов-на-Дону, стоимость электроэнергии для конечного потребителя складывается из цены электроэнергии на оптовом рынке, услуг по передаче электричества по сетям и затрат на расчеты с потребителями.

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