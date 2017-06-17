На Дону ушёл из больницы и пропал без вести 70-летний пенсионер





В Ростовской области пропал без вести 70-летний мужчина. Примерно в шесть утра 19 июня Николай Ефремович Сережников вышел из больницы в станице Кривянской и до сих пор не вернулся.



К поиску пенсионера подключились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». По словам добровольцев, рост пенсионера около 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волнистые волосы и карие глаза.

Пропавший был одет в горчичную футболку поло в крупную клетку, чёрные спортивные штаны и комнатные светло-коричневые тапочки в клетку с задником. Поисковики отмечают, что мужчине нужна медицинская помощь.



Всех, кто знает, где может находиться Николай Ефремович Сережников или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.