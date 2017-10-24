На Дону уничтожили 20 тонн исландской селёдки



В Ростовской области уничтожили 20 тонн санкционной рыбы.



Запрещенный к ввозу в Россию товар обнаружили во время досмотра грузовика на международном автомобильном пункте пропуска в Новошахтинске.

- В ходе проверки был выявлен грузовой автомобиль, следующий по территории Ростовской области со свежемороженой рыбой, страной происхождения которой является Республика Исландия, входящая в перечень стран, ввоз продукции из которой на территорию России запрещен, - рассказали в Южной транспортной прокуратуре.



В соответствии с законодательством около 20 тонн продукции изъяли и уничтожили.



Кроме того, на плодоовощном рынке в Аксае в одном из павильонов нашли продукцию производства Польши. Контролирующие органы изъяли и уничтожили 156 килограммов красной смородины и салата.