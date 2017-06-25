На Дону уничтожено 20 тонн «белорусского» лука из Польши





В Ростовской области уничтожено около 20 тонн санкционного репчатого лука.



Грузовик DAF с партией запрещенных продуктов задержали на многостороннем автомобильном пункте пропуска МАПП Весело-Вознесенка в Неклиновском районе.

- В ходе таможенного контроля сотрудники поста обратили внимание на товаросопроводительные документы, из которых следовало, что хотя лук и оформлен в таможенном отношении белорусскими таможенниками, страной происхождения является Республика Польша, - рассказали в Таганрогской таможне.



Запрещённую к ввозу в Россию санкцоинную продукцию изъяли и уничтожили на полигоне.