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На Дону уничтожено 20 тонн «белорусского» лука из Польши

На Дону уничтожено 20 тонн «белорусского» лука из Польши

В Ростовской области уничтожено около 20 тонн санкционного репчатого лука.

Грузовик DAF с партией запрещенных продуктов задержали на многостороннем автомобильном пункте пропуска МАПП Весело-Вознесенка в Неклиновском районе.
- В ходе таможенного контроля сотрудники поста обратили внимание на товаросопроводительные документы, из которых следовало, что хотя лук и оформлен в таможенном отношении белорусскими таможенниками, страной происхождения является Республика Польша, - рассказали в Таганрогской таможне.

Запрещённую к ввозу в Россию санкцоинную продукцию изъяли и уничтожили на полигоне.

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