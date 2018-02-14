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На Дону у браконьеров изъяли 33 обезьяны и 8 носух

На Дону у браконьеров изъяли 33 обезьяны и 8 носух

В Ростовской области у браконьеров изъяли 33 обезьяны и восемь носух. Грузовик с экзотическими животными остановили на трассе М-4 «Дон» 15 февраля.

Фура с живым грузом следовала из Сочи в Москву. Перевозчик предъявил документы на животных, но у правоохранителей они вызвали подозрение.
- Сотрудники таможни изъяли животных и передали их в ростовский зоопарк, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

В зоопарке Ростова сообщили, что сейчас звери находятся на передержке, за их состоянием наблюдают ветврачи.

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