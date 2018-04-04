На Дону светлый праздник Пасхи встретят в 436 церквях, храмах и приходах



7 и 8 апреля на Дону пройдут пасхальные богослужения во всех 436 приходах, храмах, церквях и соборах Русской православной церкви Московского патриархата.



Так, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в донской столице служба начнется 7 апреля в 23 часа. В ночь на 8 апреля общественный транспорт будет курсировать по городу с 23 часов вечера до четырех утра.



А в Патриаршем Вознесенском всеказачьем кафедральном соборе города Новочеркасска 8 апреля в 16 часов пройдет Великая вечерня. Её проведёт глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Туда же прибудет Благодатный огонь из Иерусалима.



В Воскресенском соборе станицы Старочеркасской пасхальная заутреня и Божественная литургия пройдут в полночь 8 апреля. Освятить праздничные куличи можно будет с трех часов ночи до шести вечера.



В дни празднования Светлого Христова Воскресения в местах массового скопления людей будут дежурить бригады скорой помощи, полиция, сотрудники ГИБДД, МЧС, ДПЧС, казаки и добровольцы, сотрудники Нацгвардии.