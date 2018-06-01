На Дону спасли двоих перевернувшихся на байдарке ростовчан



В Ростове спасли двоих местных жителей, перевернувшихся на байдарке.



3 июня около 17 часов спасатели, наблюдавшие за ситуацией на воде, заметили, как на середине протоки реки перевернулась байдарка, два человека оказались в воде. Спасатели поспешили на помощь и через несколько минут взяли на борт моторной лодки двоих тонувших.



Как сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ, спасенных доставили на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.