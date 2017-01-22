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На Дону спасатели освободили из дымохода птицу

На Дону спасатели освободили из дымохода птицу

В Ростовской области спасатели провели необычную операцию.

В воскресенье, 22 января, около двух часов дня к специалистам поисково-спасательного отряда обратилась жительница города Константиновска. Женщина рассказала, что в дымоход её дома попало какое-то животное и уже несколько часов не может выбраться оттуда. Неизвестный зверь пугал жильцов скрежетом и сильным стуком.

Прибывшая на помощь дежурная смена специалистов Константиновского поисково-спасательного отряда, вместе с хозяевами дома, решили, что в ловушку попала большая крыса. Однако, когда спасатели открыли дымоход и осветили его фонариком, увидели испуганную и выбившуюся из сил птицу.
- Освободив пернатое из многочасового плена, спасатели выпустили его на волю, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

Оказавшись на свободе, птица поспешила улететь.

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