На Дону сожгли 30 килограммов санкционной ветчины



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На Дону сожгли 30 килограммов санкционной ветчины. Незаконную мясную продукцию из Италии уничтожили на одном из полигонов Ростова.



По информации пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, в одной из оптовых фирм донской столицы, занимающейся поставкой импортной мясной продукции, нашли запрещенный товар. Специалисты надзорных органов выявили порядка 30 килограммов итальянской вареной ветчины.

– Фирма предоставила документы, подтверждающие незаконный ввоз продуктов питания после введения запрета, - сообщили в ведомстве. - Колбасу сожгли на одном из ростовских полигонов.



В отношении гендиректора фирмы-нарушителя могут применить специальные штрафные меры. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении.