На Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортаж



4 июня в Мясниковском районе состоялись XV гонки на тракторах. Юбилейное мероприятие собрало более 30 тысяч зрителей из разных регионов России.



За 15 лет в этих уникальных соревнованиях поучаствовали свыше 300 сельчан более чем из десяти регионов страны. В этом году состязались 28 гонщиков-трактористов из Ростовской и Московской областей, Ставропольского края, а также Республики Крым.



К соревнованиям допускают тракторы, укомплектованные на базе «Белорусов». Кроме того, всю технику заранее оборудуют каркасами и ремнями безопасности. Отметим, что сельхозтехнике необходимо пройти проверку инспекции Гостехнадзора.



В этом году первое место завоевал ставропольский фермер Юрий Архипцев. Почетные второе и третье места заняли дончане Али Ахметов и Петр Выдренко. Тройке победителей вручили новенькие тракторы. Тракторист из Ростовской области Мелкон Хочкиян, занявший четвертое место, получил дисковую борону.

