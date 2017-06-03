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На Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортаж

На Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортаж
4 июня в Мясниковском районе состоялись XV гонки на тракторах. Юбилейное мероприятие собрало более 30 тысяч зрителей из разных регионов России.

За 15 лет в этих уникальных соревнованиях поучаствовали свыше 300 сельчан более чем из десяти регионов страны. В этом году состязались 28 гонщиков-трактористов из Ростовской и Московской областей, Ставропольского края, а также Республики Крым.

К соревнованиям допускают тракторы, укомплектованные на базе «Белорусов». Кроме того, всю технику заранее оборудуют каркасами и ремнями безопасности. Отметим, что сельхозтехнике необходимо пройти проверку инспекции Гостехнадзора.

В этом году первое место завоевал ставропольский фермер Юрий Архипцев. Почетные второе и третье места заняли дончане Али Ахметов и Петр Выдренко. Тройке победителей вручили новенькие тракторы. Тракторист из Ростовской области Мелкон Хочкиян, занявший четвертое место, получил дисковую борону.
На Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортажНа Дону состоялись XV гонки на тракторах: фоторепортаж

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