На Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность, а в ряде районов пойдут дожди



В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, при этом в ряде районов прогнозируются дожди.



По информации регионального управления МЧС, с 11 по 13 октября в юго-восточных, южных, местами в центральных, северо-восточных, северо-западных районах и Приазовье, в том числе в Ростове сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класс.

Высокая пожароопасность - 4 класс сохранится в Цимлянском и Волгодонском районах.



В этот же период в ряде районов ожидаются дожди. В этой части области пожароопасность снизится до 1 класса.