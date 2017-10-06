Авторизация

Регистрация


  • USD 58.32
  • EUR 68.39
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

На Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность, а в ряде районов пойдут дожди

На Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность, а в ряде районов пойдут дожди
В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, при этом в ряде районов прогнозируются дожди.

По информации регионального управления МЧС, с 11 по 13 октября в юго-восточных, южных, местами в центральных, северо-восточных, северо-западных районах и Приазовье, в том числе в Ростове сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класс.
Высокая пожароопасность - 4 класс сохранится в Цимлянском и Волгодонском районах.

В этот же период в ряде районов ожидаются дожди. В этой части области пожароопасность снизится до 1 класса.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.