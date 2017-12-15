На Дону школьники устроили в супермаркете новогодний флешмоб



На Дону школьники устроили в супермаркете новогодний флешмоб. Семь танцовщиц в красных шапках Санты-Клауса 15 декабря исполнили зажигательный «локинг» в одном из таганрогских супермаркетов.



Этот стиль основан на быстрых и четких движениях рук и мягких движениях ног и бедер. В танце локер старается взаимодействовать с публикой и порой ведет себя довольно комично.



К выступлению девчонки начали готовиться еще месяц назад. Получив согласие от руководства супермаркета, танцовщицы устроили настоящий праздник для посетителей. По словам тренера команды Софьи Ковтуновой, необычная локация для выступления была выбрана неслучайно.



- В торговых и развлекательных центрах сейчас полным ходом идут новогодние концерты, и там было бы ожидаемо увидеть флешмоб, - рассказала тренер. - А кто будет ждать в супермаркете такое? Конечно же, никто!



Посетители магазина были приятно удивлены такому новогоднему подарку. Они активно поддерживали танцовщиков аплодисментами.



Софья поделилась, что после такой реакции людей юным талантам и дальше будет искать интересные и необычные места для танцевальных флешмобов.