На Дону сельского чиновника обвиняют во взяточничестве и избиении сотрудника ФСБ



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В Ростовской области предъявлено обвинение бывшему ведущему специалисту по вопросам имущественных и земельных отношений администрации Малокаменского сельского поселения Каменского района. Чиновник обвиняется сразу по нескольким статьям - «Получение взятки», «Покушение на мошенничество» и «Применение насилия в отношении представителя власти».



По версии следствия, в январе 2018 года обвиняемый потребовал взятку от предпринимателя, который добывал камень на землях сельхозназначения. Сотрудник администрации обещал не препятствовать незаконной деятельности, если бизнесмен заплатит ему 20 тысяч рублей. Мужчина перевёл оговоренную сумму на карточку чиновника. Позже, когда подозреваемого уже уволили с должности, он потребовал с того же предпринимателя 100 тысяч рублей за своё покровительство. Житель Каменского района, догадавшись, что его обманывают, обратился в донское управление ФСБ.

- При задержании обвиняемый применил насилие в отношении оперативного сотрудника ФСБ, ударив его кулаком по лицу, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - В ходе расследования стало известно, что обвиняемый противодействует расследованию и оказывает давление на основных участников процесса с целью изменения ими показаний в свою пользу.



Бывшего чиновника поместили под стражу, чтобы он не мешал расследованию. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.