На Дону с помощью автоматических средств фиксации нарушений ПДД вынесено постановлений более чем на 937 млн руб.





В Ростовской области в 2016 году в автоматическом режиме было вынесено1 млн 403 тыс. 577 постановлений на сумму 937 млн 730 тыс. руб. Все средства поступили в бюджет региона.



В настоящее время на дорогах области работает 157 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, функционирующих в автоматическом режиме. На вооружении у ГИБДД 19 стационарных комплексов «Кордон», 10 мобильных комплексов «Паркон» и 128 передвижных комплексов «КРИС-П». Подробно о работе каждого из них рассказал во время круглого стола начальник Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений донской ГИБДД ГУ МВД полковник полиции Александр Хрипун.

- Нарушение правил остановки-стоянки на полосе общественного движения, либо невыполнение требований знаков дорожного движения фиксируют «Парконы». Такие комплексы установлены в центре Ростова и в каждом районе города на улицах с наиболее сложной дорожной ситуацией, - рассказал Александр Хрипун. - Всего в области таких систем работает 10 штук, две из них в Таганроге и одна в Волгодонске.



За водителями, двигающимися по выделенной для общественного транспорта полосе, а также за скоростью движения следит «Кордон». Точное количество приборов, установленных на дорогах донской столицы, Александр Хрипун не назвал. Однако полицейский отметил, что места их дислокации постоянно меняются. Кроме того, в распоряжении донской ГИБДД 50 муляжей. Внешне отличить, где установлен муляж, а где настоящая камера невозможно. Как правило, комплексы фото-видеофиксации располагаются на наиболее загруженных участках города.



Передвижные комплексы «КРИС-П» также призваны фиксировать превышение скоростного режима и другие нарушения ПДД. Чаще всего их устанавливают на трассах.

- После того, как приборы зафиксировали нарушение ПДД, фотоматериалы в режиме онлайн передаются в центр фотофиксации. Сотрудники отсматривают их и убирают «брак», те снимки на которых, например, нечеткий номер или зафиксированы два автомобиля. Затем материал в автоматическом режиме по внутренним каналам попадает к инспекторам, - пояснил Александр Хрипун. - На этом этапе запрашиваются данные из МРЭО на владельца транспортного средства. После того, как получены все данные, инспектор ЦАФАП принимает решение о вынесении постановления. После по средствам закрытой связи оно передается для отправки нарушителю.



Сегодня у водителей появилась возможность получать письма от ГИБДД в электронном виде. Электронные письма доставляет «Почта России». Они поступают в личный кабинет сразу после отправки из ГИБДД.



На вынесение постановление у инспекторов есть три дня. В течение последующих 10 дней автовладелец может обжаловать его, а в течение 60 суток оплатить штраф. В первые 20 суток с момента вынесения постановления, оплатить штраф можно с 50% скидкой. В ГИБДД отмечают, что в 2016 году взыскаемость административных штрафов увеличилась

до 67,5 %.