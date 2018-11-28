Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону разыскивают пропавшую без вести женщину с детьми

На Дону разыскивают пропавшую без вести женщину с детьми
В Ростовской области уже пять дней разыскивают 31-летнюю женщину и двух её дочек. Елена Соколовская пропала 25 ноября.

Родные сообщают, что женщина проживала в Ейске. Она ушла из дома вместе с детьми и не вернулась. В последний раз их видели в Ростове. Оттуда Елена уехала в неизвестном направлении.

Почему она решила неожиданно уехать, неизвестно. Её дочерям три и четыре года.

Ейчанка среднего роста, у неё плотное телосложение. Волосы рыжие, но окрашены в чёрный цвет. При этом родные говорят, что она могла перекраситься. У женщины зелёные глаза, но она носит чёрные линзы.

Из особых примет: светлая родинка - слева от переносицы, под глазом. На руке - татуировка.

Если вы что-то знаете о местонахождении Елены Соколовской и её детей, сообщите, пожалуйста, по телефону: +7-918-974-70-07.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.