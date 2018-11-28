На Дону разыскивают пропавшую без вести женщину с детьми
В Ростовской области уже пять дней разыскивают 31-летнюю женщину и двух её дочек. Елена Соколовская пропала 25 ноября.
Родные сообщают, что женщина проживала в Ейске. Она ушла из дома вместе с детьми и не вернулась. В последний раз их видели в Ростове. Оттуда Елена уехала в неизвестном направлении.
Почему она решила неожиданно уехать, неизвестно. Её дочерям три и четыре года.
Ейчанка среднего роста, у неё плотное телосложение. Волосы рыжие, но окрашены в чёрный цвет. При этом родные говорят, что она могла перекраситься. У женщины зелёные глаза, но она носит чёрные линзы.
Из особых примет: светлая родинка - слева от переносицы, под глазом. На руке - татуировка.
Если вы что-то знаете о местонахождении Елены Соколовской и её детей, сообщите, пожалуйста, по телефону: +7-918-974-70-07.