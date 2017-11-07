На Дону разыскивают пропавшего гражданина Украины





В Ростовской области разыскивают пропавшего гражданина Украины. Иван Солнышкин в июне этого года уехал на заработки в город Аксай. Через некоторое время он перестал выходить на связь с близкими. Вот уже полгода родные ничего не знают о судьбе мужчины.



Как сообщили близкие, на вид пропавшему - 40-42 года, среднего телосложения, есть залысины, карие глаза. Всех, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, просят связаться с Татьяной Обидняк в социальной сети «ВКонтакте».