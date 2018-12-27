На Дону разыскивают парня из Новгородской области



Следователи в Ростовской области разыскивают 27-летнего молодого человека. Виктор Газизов проживал в Новгородской области, где пропал 15 апреля 2018 года. По факту его пропажи СУ СК России возбудило уголовное дело по статье «Убийство».



По данным следствия, в тот день он находился в кафе на улице Калинина города Окулова Новгородской области. Затем вышел из заведения, и больше его никто не видел.



У Виктора рост - около 170 сантиметров, спортивное телосложение и тёмные волосы. На безымянном пальце правой руки - шрам от пореза, на животе - светло-жёлтые пятна.



В последний раз его видели в чёрных джинсах, голубой рубашке, бордовом галстуке, тёмно-коричневой кожаной куртке и кожаных ботинках чёрного цвета.



Любую информацию о местонахождении Виктора Газизова просят сообщать по телефону 8-816-278-60-40.