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На Дону разыскивают парня из Новгородской области

На Дону разыскивают парня из Новгородской области
Следователи в Ростовской области разыскивают 27-летнего молодого человека. Виктор Газизов проживал в Новгородской области, где пропал 15 апреля 2018 года. По факту его пропажи СУ СК России возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, в тот день он находился в кафе на улице Калинина города Окулова Новгородской области. Затем вышел из заведения, и больше его никто не видел.

У Виктора рост - около 170 сантиметров, спортивное телосложение и тёмные волосы. На безымянном пальце правой руки - шрам от пореза, на животе - светло-жёлтые пятна.

В последний раз его видели в чёрных джинсах, голубой рубашке, бордовом галстуке, тёмно-коричневой кожаной куртке и кожаных ботинках чёрного цвета.

Любую информацию о местонахождении Виктора Газизова просят сообщать по телефону 8-816-278-60-40.

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