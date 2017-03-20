На Дону разыскивают опасного преступника





На Дону разыскивают опасного преступника из Волгоградской области. 26-летний Максим Александрович Ерёмин подозревается в совершении особо тяжкого преступления и, предположительно, скрывается в Ростовской области.

- Рост разыскиваемого - около 170 см, телосложение худощавое,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Когда его видели в последний раз, он был одет в джинсы и кроссовки с белыми вставками.



Как стало известно Rostov.ru, молодого мужчину подозревают в убийстве.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в управление уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону 8 (902)-384-49-00.