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На Дону разыскивают опасного преступника

На Дону разыскивают опасного преступника

На Дону разыскивают опасного преступника из Волгоградской области. 26-летний Максим Александрович Ерёмин подозревается в совершении особо тяжкого преступления и, предположительно, скрывается в Ростовской области.
- Рост разыскиваемого - около 170 см, телосложение худощавое,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Когда его видели в последний раз, он был одет в джинсы и кроссовки с белыми вставками.

Как стало известно Rostov.ru, молодого мужчину подозревают в убийстве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в управление уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону 8 (902)-384-49-00.

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