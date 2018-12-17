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На Дону разыскивают эксгибициониста, развращавшего девочку на улице

На Дону разыскивают эксгибициониста, развращавшего девочку на улице
В Ростовской области разыскивается мужчина, подозреваемый в развращении ребёнка. Случай произошёл в Волгодонске.

17 декабря на пути подозреваемого встретилась ученица пятого класса. Девочка шла дворами по проспекту Курчатова. Заметив ребёнка, эксгибиционист достал свой половой орган и стал демонстрировать его школьнице.

Девочка испугалась и убежала. О случившемся она рассказала родителям. Отец пятиклассницы написал заявление в полицию. Правоохранители по описанию составили фоторобот.

Со слов девочки удалось выяснить, что на вид мужчине - примерно 30-35 лет, рост - около 175-180 сантиметров. У него плотное телосложение, светлые волосы, тёмные глаза. Он был одет в болоньевую куртку с капюшоном и синие джинсы.

Всех, кто узнал мужчину на фото, просят позвонить в полицию по номеру: 102.

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