На Дону разыскивают эксгибициониста, развращавшего девочку на улице



В Ростовской области разыскивается мужчина, подозреваемый в развращении ребёнка. Случай произошёл в Волгодонске.



17 декабря на пути подозреваемого встретилась ученица пятого класса. Девочка шла дворами по проспекту Курчатова. Заметив ребёнка, эксгибиционист достал свой половой орган и стал демонстрировать его школьнице.



Девочка испугалась и убежала. О случившемся она рассказала родителям. Отец пятиклассницы написал заявление в полицию. Правоохранители по описанию составили фоторобот.



Со слов девочки удалось выяснить, что на вид мужчине - примерно 30-35 лет, рост - около 175-180 сантиметров. У него плотное телосложение, светлые волосы, тёмные глаза. Он был одет в болоньевую куртку с капюшоном и синие джинсы.



Всех, кто узнал мужчину на фото, просят позвонить в полицию по номеру: 102.