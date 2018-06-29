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На Дону разыскивают без вести пропавшего подростка из Воронежской области

На Дону разыскивают без вести пропавшего подростка из Воронежской области
На Дону разыскивают без вести пропавшего подростка из Воронежской области. О местонахождении 19-летнего Сергея Пешкова ничего не известно с 26 июня. Подросток может находиться на территории Ростовской области.

- Приметы разыскиваемого: худощавое телосложение, рост - 178 сантиметров, русые прямые волосы, - отмечается в ориентировке. - На момент исчезновения был одет в разноцветную ветровку, синие джинсы, белую футболку и черные туфли.

Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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