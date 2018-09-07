На Дону разыскивают 52-летнего мужчину



В Ростове и области ищут 52-летнего мужчину. 23 августа Сергей Стасюкевич ушел из дома в селе Кулешовка и перестал выходить на связь с близкими.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на вид пропавшему 55 лет, рост 186 сантиметров, телосложение среднее, глаза зеленые. В тот день на мужчине была надета рубашка, брюки и черные туфли.



Все, кто знает, где может находится уроженец Азовского района могу позвонить по телефонам: 8 (863) 4-27-14-20, 4-27-7-13-20, 4-27-7-14-94 , 8-988-515-99-94 или 02.