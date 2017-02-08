На Дону разыскивают 25-летнего парня, пропавшего в ноябре после дня рождения друга





В Ростовской области разыскивают 25-летнего Вячеслава Мясищева. Молодой человек проживал в Суворовском микрорайоне Ростова. Он пропал три месяца назад. 13 ноября ростовчанин ушел на день рождения к другу. После праздника он не вернулся домой и перестал выходить на связь с близкими, его телефон не отвечает.

- Причин уезжать куда-то у него не было,- рассказала сестра пропавшего парня. - Накануне исчезновения он уволился с работы в бильярдном клубе «Доберман». У Славы темные волосы, карие глаза, рост около 170 см.



Как стало известно, в полицию с заявлением о пропаже Вячеслава его родственники пока не обращались.



Всех, кто видел Вячеслава или знает какую-то информацию о его местонахождении, просят позвонить по номеру 89515327104 или 89185883886 .