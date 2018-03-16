На Дону разыскивают 16-летнего юношу из Воронежской области



В Ростовской области разыскивают 16-летнего юношу из Воронежского региона. Никита Живоглазов пропал 13 марта, когда ушел из своего дома в селе Бобров.



- Никита выглядит на 15 лет, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Его рост - 153 сантиметра, телосложение худощавое, у него голубые глаза и русые волосы.



В день исчезновения Никита был в синих джинсах, темной толстовке. На ногах - черные кроссовки.



Всем, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-53 или 112.