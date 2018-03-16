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На Дону разыскивают 16-летнего юношу из Воронежской области

На Дону разыскивают 16-летнего юношу из Воронежской области
В Ростовской области разыскивают 16-летнего юношу из Воронежского региона. Никита Живоглазов пропал 13 марта, когда ушел из своего дома в селе Бобров.

- Никита выглядит на 15 лет, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Его рост - 153 сантиметра, телосложение худощавое, у него голубые глаза и русые волосы. 

В день исчезновения Никита был в синих джинсах, темной толстовке. На ногах - черные кроссовки.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-53 или 112.

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